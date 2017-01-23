TWICE裙子太短急遮怕走光 哈妮超暖救援被讚翻
南韓女團「EXID」成員Hani(哈妮) 擁有率真不做作的女漢子魅力，除了蠢萌形象讓人印象深刻之外，她私下細心、溫暖的一面也常被提起，而她去年底在MBC「歌謠大祭典」上照顧後輩團TWICE的舉止近日再被翻出，引來眾人大讚哈妮真的超暖！
有網友近日在網上分享一段2016年底MBC「歌謠大祭典」的小花絮，只見「TWICE」成員SANA和MINA走到EXID走到哈妮旁的位子坐下時，卻因為裙子太短看來有些不自在，不時拉拉裙角怕走光。而哈妮發現兩人的狀況後，立刻主動拿起身後的靠枕，並把原先蓋在自己腿上的抱枕也遞給了她們，確定對方蓋好不會曝光後，便露出溫暖笑容，看來相當滿意，一旁的LE看哈妮如此貼心，也在一旁點點頭，默默讚許哈妮的善良。
除了這段花絮，哈妮先前合體雪炫、子瑜為了拼盤演唱會彩排時，雪炫因重心不穩突然狠摔一跤，當時哈妮也是秒奔到對方身旁關心，畫面一流出，哈妮就被直誇是大暖女。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。