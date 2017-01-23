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TWICE裙子太短急遮怕走光 哈妮超暖救援被讚翻

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TWICE裙子太短急遮怕走光 哈妮超暖救援
哈妮常被捕捉暖舉畫面。（圖／中時資料照）
TWICE裙子太短急遮怕走光 哈妮超暖救援
TWICE裙子太短有曝光危險，哈妮見狀將抱枕遞給對方，出手救援超暖。（圖／取材自YouTube）

南韓女團「EXID」成員Hani(哈妮) 擁有率真不做作的女漢子魅力，除了蠢萌形象讓人印象深刻之外，她私下細心、溫暖的一面也常被提起，而她去年底在MBC「歌謠大祭典」上照顧後輩團TWICE的舉止近日再被翻出，引來眾人大讚哈妮真的超暖！

有網友近日在網上分享一段2016年底MBC「歌謠大祭典」的小花絮，只見「TWICE」成員SANA和MINA走到EXID走到哈妮旁的位子坐下時，卻因為裙子太短看來有些不自在，不時拉拉裙角怕走光。而哈妮發現兩人的狀況後，立刻主動拿起身後的靠枕，並把原先蓋在自己腿上的抱枕也遞給了她們，確定對方蓋好不會曝光後，便露出溫暖笑容，看來相當滿意，一旁的LE看哈妮如此貼心，也在一旁點點頭，默默讚許哈妮的善良。

除了這段花絮，哈妮先前合體雪炫、子瑜為了拼盤演唱會彩排時，雪炫因重心不穩突然狠摔一跤，當時哈妮也是秒奔到對方身旁關心，畫面一流出，哈妮就被直誇是大暖女。

(中時電子報)

哈妮發現TWICE快走光，主動出手幫助超暖。（圖／取材自YouTube）

關鍵字：EXID哈妮TWICESANAMINA
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