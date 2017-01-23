江少慶28人唯一旅美球員 建仔還在大名單中

中華隊總教練郭泰源針對今天公佈的28人名單作說明。（葉姵妤攝）

經典賽中華隊初步的28人名單今天(23日)公佈，「最大咖」就屬日職讀賣巨人隊外野手陽岱鋼，旅日球員還包括陳冠宇、郭俊麟及宋家豪，而克里夫蘭印地安人1A的江少慶則是這次陣容中唯一的旅美球員，雖然他至今還未隨中華隊訓練，但總教練郭泰源透露，他會在2月中報到。

因28人名單在3月1日的經典賽領隊會議前都還可以更換，雖然陽岱鋼還沒明確表態是否參賽，仍被列入名單中，而調整後的50人大名單中，包括已表態不打的王建民、王維中也都還被列在名單當中，屆時都還有被更替入28人名單的機會。

先前郭總曾提到，被列入集訓名單但未隨隊訓練的球員，可能遭割愛，因此這次包括朱立人、張育成都沒有在這次公佈的28人名單中，但投手江少慶仍入選，成為唯一的旅美球員，郭泰源表示：「他可能在澳洲移訓階段就會來跟中華隊一起，但是也沒有看過他的狀況，會比較擔心一點。」

中華隊將在2月4日啓程前往澳洲進行移地訓練，近期為期近2周的訓練，其中也會與當地職業球隊進行5場練習賽，旅日投手陳冠宇預計在2月8日與球隊會合，中華隊接著回到台灣與古巴隊進行對抗賽，2月23日再赴日本移訓，宋家豪屆時加入球隊，全隊預計3月1日從日本飛往韓國備戰3月6日開打的經典賽。

(中時電子報)

中華隊50人名單，2月6日提交給大聯盟後無法再更動，但28人名單在3月1日前都可以從50人名單中更替。