關懷弱勢 中榮和福華送年菜給榮民
關懷獨居老榮民!台中榮總第4年與台中福華合作在年節前分送百份年菜給台中地區弱勢榮民，而彩虹爺爺黃永阜也現身感謝，並回贈中榮彩虹座椅。100歲的單身榮民王龍清則表示，每回收到年菜就很快樂，備感溫馨。
蔘棗燉雞湯、紅燒獅子頭、上海燻魚等美味精緻好料擺滿桌，台中榮總院長許惠恒、台中福華江南春主廚古傳福23日一起要把這為榮民伯伯準備的年菜分送到府，彩虹爺爺也將自己設計的旺旺紅包一起分送出去。
許惠恒說，台中榮總與福華飯店合作推出個人份量的精緻年菜套餐已邁入第四個年頭，希望藉此活動拋磚引玉喚起社會大眾給予溫暖和關懷，讓獨居長者們在歲末寒冬之際感受到年節溫暖的氣氛及社會的溫暖。
去年因車禍三度住院的彩虹爺爺也特別到場代表榮民感謝台中榮總的用心，他也致贈中榮彩虹座椅及背板，希望能為醫院帶來更多色彩與歡樂。彩虹爺爺說，自己過去一直在中榮就醫，感覺醫院的顏色過於單調，希望可以透過自己的繪圖帶來不一樣的氛圍。
古傳福表示，經過這四年與台中榮總的合作，飯店已將本活動定調為年度的愛心公益年菜贈送活動，在菜單設計上，特別配合長輩的食用習慣與營養的攝取上。今年六道吉祥年菜，分別為蔘棗燉雞湯、紅燒獅子頭、上海燻魚、杭州東坡肉、八寶芋泥、栗子糯米飯。這些菜色全都是「低油、低鹽、低糖、高纖」，希望長輩們享受健康美味過好年。
(中時)
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