春節假期 台中市計程車23日起50元
春節假期快到了，台中市交通局今天提出交通疏運計畫，包括公共運輸、國道疏導、交通管制等，而台中市春節計程車費率從今天起到2月1日照錶收費再加50元。
交通局長王義川今天在市政會議進行「106年農曆春節期間台中市交通疏運計畫」專案報告，自1月27日至2月1日一連6日的公共運輸、國道疏導、交通管制等因應措施。
王義川指出，將在高鐵、火車站、轉運站周邊設接駁公車，國道交流道口增設疏導牌面，並針對大甲鎮瀾宮、泰安櫻花季、百貨商圈等實施交管。
在公有停車場方面，交通局說，除新光三越、大遠百商圈周邊部分道路機車停車格及公有停車場外，其餘路邊汽機車停車格、公有路外無柵欄機管制的平面停車場，除夕到大年初四（1月27日至31日）暫停收費5天。
在春節期間計程車收費部分，王義川表示，一律以平日照錶收費再加收50元，實施期間自1月23日0時至2月1日24時。民眾如遇計程車不按規定違法喊價，只要提供人、事、時、地、物資訊，交通局即可依法開罰9500元，遏止喊價亂象。
至於公車部分，王義川說，考量春節期間無學生上下課需求，自1月27日（除夕）至2月1日（初五）將減少部分路線公車班次，讓辛苦的司機可以輪休。
交通局說，但公車班次100班以上路線，每20到30分鐘至少1班車；66到99班次路線，每30到40分鐘至少1班車；48到65班次路線，每40到60分鐘至少1班車；未達48班次及含假日班表路線，則依原核定發車時刻表發車。1060123
(中央社)
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