國泰就像家 鄭慧芸退役培育女籃人才

從12歲起打球，國泰女籃對鄭慧芸（右）來說就像家一樣，她在本季第12季WSBL登錄為教練，卸下球員戰袍，她除了感謝國泰20多年來的照顧，也希望幫國家培育更多可用之兵。中央社記者李宇政攝 106年1月23日

從12歲起打球，國泰女籃對鄭慧芸來說就像家一樣，她在本季第12季WSBL登錄為教練，卸下球員戰袍，她除了感謝國泰20多年來的照顧，也希望幫國家培育更多可用之兵。

身高186公分的鄭慧芸外號「Bear」，儘管她自己開玩笑說，「肌肉都鬆了。」但依舊保養得宜，看不出來今年將邁入40歲。

「Bear」15歲加入國泰體系，一直是國泰、中華隊倚重的內線戰力，也曾旅外到中國大陸甲A女籃賽，2006年左膝十字韌帶斷裂的重傷並沒有打敗她，第9季女子超級籃球聯賽（WSBL）後，才幾乎沒有以球員身分上場。

上季WSBL鄭慧芸登錄為球員兼訓練員，但直到總冠軍戰才出賽，國泰最後以直落二擊敗台元，榮獲近24年來，社甲聯賽和WSBL的第23冠，而總冠軍戰第2戰也成了鄭慧芸的引退賽。

「我就一直說不要（引退賽），但去年還是被弄一下，有類似引退的儀式。」鄭慧芸在本季開打後接受中央社專訪時表示，其實2006年十字韌帶斷裂就應該要退役了，而且當時剛好還有國立大學教職的機會，不過為了拚女籃世界錦標賽的資格，在傷勢還未完全痊癒的狀況下，再度披上中華隊戰袍，也繼續在WSBL奮戰。

國泰女籃總教練目前是人稱「小洪老師」的洪玲瑤，近年積極培養鄭慧芸為接班人，除了國泰，2014年的瓊斯盃和仁川亞運都是師徒聯手執教。

鄭慧芸笑說，「小洪老師應該把我掏空，再讓我離開球場。」鄭慧芸雖然現在以教練身分坐在場邊，但看到場內的賽況，有時按耐不住還未熄滅的球員之火，在腦海模擬如何對抗。

對於漸漸成為領袖，鄭慧芸笑說，「我從國三就有吼別人的本質。」正因為她求好心切的態度，所以球員也知道「Bear」在哪，壓力也就在哪。

今年適逢台北世界大學運動會，而中華女籃在2011年的深圳世界大學運動會，拿到史上最佳的銀牌，當時鄭慧芸是助理教練。

「從12歲打球到現在，沒什麼時間在家裡，國泰就是我的家，為球隊、國家付出都是我該做的。」鄭慧芸強調，當時深圳世大運那批球員，WSBL和大專聯賽還未切割，如今球員不能兩邊同時打，一定要藉由WSBL磨練出可用之兵，放眼台北世大運和2020年東京奧運。1060123

(中央社)