活人死人都能拉 北京醫院黑救護車盤踞

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中國大陸北京市大醫院救護車一車難求，外地救護車盤據各大醫院周邊，自稱能提供轉院、急救運送等服務，還宣稱「活人、死人都能拉」。

新京報今天報導，在北京，如何叫到救護車？這個問題的答案不一定是打「120」或「999」。在北京301醫院、積水潭醫院、友誼醫院、天壇醫院等大醫院周邊可以輕易找到自稱正規救護車的各種車輛。

報導稱，這些車多為外地牌照，自稱可為患者提供轉院、急救運送等服務，車主們將網撒向醫院內部，看護工、清潔工及保全人員等都會為他們介紹生意。

據知情人士透露，這些盤踞在大醫院周邊的外地救護車，80%以上都沒有正規的急救設備和合格醫生，車輛多為私人擁有，有些在外地掛牌的救護車，已經很多年沒有經過車輛、衛生部門年檢審核，屬於非法營運。

北京市急救中心工作人員對北京各大醫院前急救車輛不足，正規救護車無法滿足長途轉運病人的需求等情況都有深刻了解。

業界人士表示，選擇沒有牌照的「黑救護車」，患者和家屬的利益無法得到保障。1060123

(中央社)