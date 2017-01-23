校園簽賭地下錢莊一條龍 警一網成擒

林姓少年經同學介紹上網簽賭慘賠無力償還，再由對方介紹向地下錢莊借貸，債築上百萬元被迫休學，警方接獲被害人報案，日前將簽賭站、地下錢莊及牽線學生等7人一網成擒。（警方提供） 中央社記者程啟峰高雄傳真 106年1月23日

林姓少年經同學介紹上網簽賭慘賠無力償還，再由對方介紹向地下錢莊借貸，債築上百萬元被迫休學，警方接獲被害人報案，日前將簽賭站、地下錢莊及牽線學生等7人一網成擒。

被害人林姓少年去年11月17日由家長陪同至市警局少年隊報案指出，經由張姓同學及李姓少年提供「博金」簽賭網站帳號、密碼，利用手機上網登入該網站下注簽賭，自去年7月至11月欠下張、李2嫌約新台幣27萬元賭債無法償還，張男再介紹他向鍾姓少年經營的地下錢莊借錢，由鍾嫌介紹陸續向陳姓少年、沈姓、黃姓、李姓等男子借錢，直到被父母發現時已欠下新台幣124萬元債務。

警方成立專案小組經連月追查後，日前兵分7路持搜索票分別前往張男等7人住處搜索，將7人全數查緝到案，並查扣電腦主機3台、行動電話7支、帳冊、簽單、包括5名未成年等多名被害人本票24張，新台幣11.7萬元、第三級毒品4公克等，全案依刑法賭博、重利罪及毒品危害防制條例等罪嫌送辦。

警方調查，張男、李男及鍾男共同經營「博金」簽賭網站，並提供帳號、密碼、額度予林姓少年等不特定人得以連結網際網路方式，前往上開簽賭網站下注賭博，其賭博方式以美國NBA職業籃球、美國職棒大聯盟MLB比賽賽事為賭博標的，再由鍾姓少年等3人從中抽取佣金，賭客每下注1萬元，抽取150元。

鍾姓少年等人並趁林姓少年積欠賭債27萬元無法償還之際，以年利率約120%高利貸借款，致林姓少年越欠越多，累積上百萬債務。

警方說，職棒簽賭組頭紛利用網站，並吸收未成年學生當代理，將觸角伸入校園，引誘涉世未深學子參與賭博，進而再以暴力、脅迫或其他不正當手段強索債務，呼籲家長多注意小孩行為，避免受害。1060123

(中央社)