左營分局長偵查隊長 春節空中相見

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左營分局長偵查隊長，春節宣導與民空中相見。（吳江泉翻攝）

左營警分局長朱宗泰受邀至警察廣播電台高雄台受訪。（吳江泉翻攝）

106年春節期間安全維護工作1月19日22時至2月2日24時止，高市左營警分局長朱宗泰及偵查隊隊長陳嘉宏分別於19日上午及23日上午受邀至警察廣播電台高雄台受訪，和聽眾們在空中相見，除讓聽眾了解警察提供的各項便民服務，更在治安及交通各項強化作為，期望每位市民歡渡平安快樂的春節。

今年春節期間，左營分局隨時上線警廣，提供即時的交通路況，讓市民在春節期間有更便捷的交通資訊。

「加強春節期間安全維護工作」左營分局除參酌地區特性、警力運用及治安狀況，結合義警、民防人員擔任協勤工作外，並透過民力在地、熟悉環境等特質，投入鄰里社區服務，彰顯警察服務之熱忱。

朱宗泰說，首先今年警察工作是以「建構社會安全網絡」為治安工作主軸，左營分局採以下策略：全力打擊毒品犯罪、積極檢肅新型態詐欺集團、檢肅黑道幫派、防竊（扒）、防搶及防詐騙宣導等。

農曆春節自1月27日起至2月1日日止，共有6天連續假期。1月26、27日下午民眾可能會陸續返鄉，另2月1日日連假結束，轄內左營高鐵、臺鐵新站週邊勢必出現大批人(車)潮，左營分局均規劃警力加強週邊交通疏導工作。

連假期間，轄區蓮池潭風景區自1月28日起至2月1日止(每日上午10時至下午22時)舉辦春節市集活動，蓮潭路(勝利路至明潭路段)實施交通管制，請民眾配合指揮，會場附近有海光停車場、舊左營國中、高雄物產館等停車處所，但停車空間有限，仍請民眾多多使用大眾運輸工具前往。另外酒駕不僅危害自身和他人生命安全，且可能涉及刑法以及造成無可挽回的悲劇，請多利用「指定駕駛」、「代叫計程車」，提醒民眾絕對勿酒駕上路。

春節期間警方提供以下貼心服務，包含提領鉅款時，警方全程提供協助護鈔，不管護送至銀行或護送返家，警方護鈔可避免宵小覬覦。警方亦提供舉家外出服務，當出遠門拜訪親朋好友，民眾不用擔心，警方提供住居安全維護，轄區派出所設置巡邏表，且巡邏警組加強密度巡簽。

(中時)