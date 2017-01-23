草屯敦和宮敦親睦鄰 初一、初四發送限量財神爺招財錢母
因擁有1尊162公尺高的金銅鑄財神爺，堪稱全世界最大尊、也是中部地區最負盛名的財神爺廟─草屯敦和宮，春節將屆，23日該廟主委林宜裕特率全體委員前往左鄰右舍，向各店家及住戶致意，友善的敦親睦鄰行動，贏得住戶們的讚賞。
草屯敦和宮已有357年歷史，供奉五路財神之首「武財神」趙天君神像；廟頂矗立著堪稱全世界最大尊的金銅鑄「財神爺」，因是世界之最，聞名全球，由於神威顯赫，遠近馳名，香火鼎盛，享譽全國，各地香客絡繹不絕，已成眾善信求財聖地。
尤其春節大年初一及初四接財神，該廟將特別發送財神爺的限量金雞迎歲「招財錢母」，將再成為信眾大排長龍競相爭索的招財寶。
(中時)
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