外國人找回遺失手機 讚高雄員警處理效率

警助外國人找回遺失手機。（吳江泉翻攝）

34歲外國人MARTINEZ搭乘計程車回家，不慎將自己的錢包遺落在計程車上，高雄市警苓雅分局凱旋路派出所警員翁子鈞與洪一台據報，趕往協助，看到一名外國人神情著急無助地站在路邊，經向前關心了解，他表示，自己不僅掉了錢包，手機也在車上，警方得知後隨即請所內人員撥打那支遺失的手機號碼。

所幸，該計程車李姓司機也接起電話，表示正苦惱是否要拿去派出所報案，李姓司機也很熱心趕緊將手機及錢包拿回上址，MARTINEZ看到台灣人民及警察都很親切地幫助自己，表示自己很幸運直向大家道謝，並不斷讚許警方處理的效率。

(中時)