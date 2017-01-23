金門元宵燈謎會，今年敲鑼又打鼓

金門縣文化局今年規畫舉辦首屆「兩岸元宵古風燈謎會」。（金門縣文化局提供）

金門今年元宵節系列活動，多采多姿又有古早味。（金門縣文化局提供）

金門縣文化局今年規畫舉辦首屆「兩岸元宵古風燈謎會」與「大家來寫燈謎--創作徵選大賽」，邀請兩岸燈謎專家共同出題及評選，並結合傳統與現代、紙上與線上等猜謎特色，讓老一輩重溫「擊鼓3通，鑼敲1響」的懷舊情境，也讓年輕一輩體驗元宵燈謎會的古早味。

縣文化局長呂坤和表示，「射燈謎」是中華傳統節慶元宵節期間一項有趣的文化體驗。早年，金門社教館（文化局前身）都會在浯島城隍廟前舉辦燈謎會，參與燈謎創作者大多是當時「金門耕餘詩社」的社友和地區文友們，如：莊有清、薛祖森、許丕謀、葉振美…等人，猜燈謎的盛況至今仍讓人津津樂道。

該局指出，今年特別規畫首屆「金門兩岸古風燈謎會」，將重現金門傳統燈謎會中「擊鼓3通，鑼敲1響」的懷舊情境，打造不同於臺灣的金門元宵文化品牌，而所謂「擊鼓3通，鑼敲1響」，是指在金門的傳統燈謎會中，現場常備有小鑼小鼓各1面，主持人對射中或未射中謎底的現場觀眾的一種回應方式。

如果猜對了，由主持人示意擊鼓「通、通、通」3通響，表示答對了，可以撕下寫有燈謎的紅紙領獎；若「鑼敲1響」，則因鑼響的聲音似閩南語的「看」，表示猜錯了，請多看看謎面，仔細推敲再猜。

呂坤和表示，這種表達方式相當含蓄有趣，也饒富古早風情，但現代的燈謎會中已十分少見，其實非常可惜，期待今年散發古早味的金門燈謎會，能起到繼往開來的作用，成為金門元宵燈會的一大特色。

首屆金門兩岸古風燈謎會系列活動包括金門日報「紙上兩岸燈謎會」、「FB、Line、微信粉絲群兩岸燈謎會」、「廈門北站臺灣青年雙創基地兩岸燈謎會」、「總兵署主場兩岸燈謎會」等4大項燈謎體驗活動。

該局特別邀請臺灣謎學研究會理事長葉明冬、秘書長顏允金、廈門市文化局前局長彭一萬、同安區文化局前局長顏立水、廈門市閩南音樂交流協會鄭志勇、廈門市職工燈謎協會會長柯允華、福建省南平市鄭成功研究會會長張水源、南平市詩聯學會會長程經華、南平市燈謎協會秘書長鄭俊生、亞太青年學院聯盟秘書長段湘麟、金門謎學研究會召集人楊再平等人擔任燈謎會顧問，共同指導及創作300則燈謎，謎題新舊並陳，雅俗共賞，並協助擔任「大家來寫燈謎--創作徵選大賽」評選工作。

(中時)