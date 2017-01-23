模擬聯合國會議 台港160名學生齊聚南山中學

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2017年南山模擬聯合國會議登場，迄今邁入第7屆，來自國內28所高中及香港新亞2017年南山模擬聯合國會議登場，迄今邁入第7屆，來自國內28所高中及香港新亞中學160名學生共襄盛舉中學160名學生共襄盛舉。（葉書宏攝）

2017年南山模擬聯合國會議登場，迄今邁入第7屆，來自國內28所高中及香港新亞2017年南山模擬聯合國會議登場，迄今邁入第7屆，來自國內28所高中及香港新亞中學160名學生共襄盛舉中學160名學生共襄盛舉。（葉書宏攝）

2017年南山模擬聯合國會議登場，迄今邁入第7屆，來自國內28所高中及香港新亞中學160名學生共襄盛舉，今年針對3個不同的議題，以中文及英文進行討論、磋商。

設置的議題分別為：「聯合國大會 — 私人軍事服務公司與傭兵的國際規範與對國際安危的影響」、「聯合國預防犯罪大會—跨國犯罪的聯合制裁」以及「聯合國教育、科學與文化組織—人工智慧的影響與規範」。

大會秘書長林妤潔表示，為了讓與會代表們更加了解國際事務，本次會議在大師講座系列活動邀請到了台灣歐盟中心執行長鄭家慶以及監察院第五屆監察委員包宗和來與代表們進行經驗分享。

同時新增了「新聞中心」--協助代表掌握各議場進度；以及「危機中心」--負責會議中的危機規劃，讓學生們在磋商的過程中更具挑戰性。

香港新亞中學蔣湘宜同學說:來到台灣馬上感受不同國情的風貌，希望能透過會議更加豐富這次參與的收穫。

花蓮女中學生余湘琪表示，花蓮女中連續6年派代表參與會議，希望多參與跨縣市開放型活動，開拓視野及增廣見聞。

新北市教育局新住民文教輔導科長吳宜真，鼓勵參與學子多探討、多溝通，培養表達與展現年輕人的熱情自信。

南山中學校長蔡銘城表示，南山模擬聯合國會議是由南山中學的校友所籌辦，辦理至今達7年，成效卓著，學校不遺餘力給予協助，相信透過模擬聯合國會議的辦理，一定能擴大中學生對國際事務的關注進而開拓他們的國際視野。

(中時)