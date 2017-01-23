治安會議結合健檢 左營所關懷榮民溫暖心靈
高市左營警分局左營派出所轄區內的祥和里有「眷村中的眷村」之稱，此社區又稱為舊祥和山莊，曾住過將近3千名退伍老兵，以海軍或陸戰隊退役的單身老兵為主，但近年來老兵已逐漸凋零，目前不到150人，平均年齡為85歲以上。
隨著舊曆年節將近，為提醒社區的老人家，左營所特別在活動中心舉辦治安座談會，針對106年加強春節期間安全維護工作「防搶、防竊(扒)」，並且結合衛生所為舊祥和山莊的長輩們做健康檢查，座談會中警方除了與社區的民眾面對面答覆各方面的提問，並舉辦有關宣導內容的有獎徵答及發送宣導品。另外警方也提醒民眾存提款時要注意防搶，若有護鈔方面的需求時，也可向派出所提出申請。
祥和里里長劉德文表示祥和社區居民多以單身榮民為主，年紀大亦無家人在身邊陪伴，非常感謝派出所的員警能夠在這個寒冬中，除了關懷老人家的身體，更溫暖了心靈，希望大家能夠過個溫馨又平安的新年。
(中時)
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