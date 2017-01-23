鶯歌陶博館推新春好康 首位購物者可獲贈茶具組

新春期間在鶯歌陶博館首購物者，就可獲贈這組市價2600元的「祥雲瑞沏茶具禮盒」。（陳俊雄翻攝）

陶博館「陶品集」首次在農曆春節（大年初二至初五）期間推出「來陶博，搶『陶』香」活動，不限金額、每天第1位完成第1筆消費，即可獲得1組市價2600元的「祥雲瑞沏茶具禮盒」的好康。

鶯歌陶博館將於農曆春節期間初二至初五（1/29～2/1）推出各種走春活動，有看有玩有得吃，非常適合全家大小一同前來。最特別的是，針對許多民眾喜歡搶頭香，迎得來年的好運氣，陶博館「陶品集」特別在農曆春節期間舉辦「來陶博，搶『陶』香」活動，凡是當天首位在店內完成第1筆消費者，不限金額就可獲得1組市價2600元的「祥雲瑞沏茶具禮盒」，春節期間將送出5組；另外，單筆消費滿999元，即可獲得每日限量10份的福袋；生肖屬雞的人更優惠，單筆消費滿千元即可現抵百元購物金，折抵無上限。

大年初二（1/29）上午9時30分，館方將發放前168位入館民眾特製的小陶雞，包括筷架、吊飾、名片座等精美小禮，祝賀大家來年一路發。若來不及成為前168位幸運者，可在大廳索取免費的專屬紙，把象徵好運的雞和鳥拓印帶回家。

另外，陶藝家陳威恩（初二）、侯春廷（初三）、許正昌（初四）將在每日14時至16時到陶博館現場示範捏塑陶雞，民眾可近距離與他們交流。更多的活動可上陶博館官網查詢。

(中時)