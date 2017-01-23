菲惡警綁殺韓商案 政敵用於打擊杜特蒂
菲律賓司法部長阿基瑞（Vitaliano Aguirre II）指稱，韓商遭菲國惡警綁殺案已被政敵利用，試圖摧毀杜特蒂政府的形象。
阿基瑞今天訪視警察總部，他在致詞時說，韓商被殺是「個別事件，現在表面上被用於抨擊警察總長，但最終目標卻是杜特蒂總統…警察名聲壞了，民眾對杜特蒂的信任也就減弱。」
但阿基瑞相信，政敵無法藉此事來摧毀杜特蒂，「因為他的支持者眾多」。
數名菲國不肖警察去年10月18日假掃毒之名，在安格利斯市（Angeles）綁走了前韓進造船廠的主管Jee Ick Joo，將他殺害後還向家屬勒贖，全案仍在偵辦中。
由於犯案者是警察，且殺人地點竟是在警察總部裏面，因此傳出要求警察總長德拉羅沙（Ronald de la Rosa）辭職負責的聲浪。不少政治評論人員認為，杜特蒂掃毒行動過份授權予警察，導致惡警濫權。
杜特蒂昨天已公開表示依然信任德拉羅沙，不會要他辭職。
阿基瑞要求警方詳查Jee Ick Joo案，以恢復警隊名譽。1060123
(中央社)
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