包你生子貓頭鷹公車亭 在北市文山區

為深化原住民文化，台北市邀請原民藝術家米類設計位在文山區萬寧街的公車候車亭，以有「送子鳥」外號的貓頭鷹為設計主視覺，笑稱在這站搭車的民眾，一定能順利生子。中央社記者游凱翔攝 106年1月23日

為深化原住民文化，台北市邀請原民藝術家米類設計位在文山區萬寧街的公車候車亭，以有「送子鳥」外號的貓頭鷹為設計主視覺，笑稱在這站搭車的民眾，一定能順利生子。

為了深化及推廣原住民文化，台北市交通局與台北市原住民事務委員會合作，在轄內12個行政區設置具有原民意象文化的候車亭，民眾可在等車之餘，了解原民圖騰。

「原住民是台灣色彩的底色」，原民會主委陳秀惠指出，原住民文化是台灣故事的源頭，而大家所指的「多元」，並不是要將很多的東西擺在一起。

真正的多元，應該是市民懂得去尊重、欣賞，這次能設置原民文化的公車亭，是台北市的一小步，更是原住民的一大步。

設計師兼藝術家米類（Milay）說，以「萬寧山莊」公車站為例，該站以「幸福守護。貓頭鷹」為設計主題，為的是讓候車民眾了解貓頭鷹是許多原住民族群的靈鳥，象徵吉祥之意，希望透過貓頭鷹的相伴，替旅客帶來好運。

她進一步解釋，在阿美族中，貓頭鷹代表的是「森林守護神」；卑南族代表「喜訊」；而布農族則是「送子鳥」，意即如果有不孕的夫妻願意相信貓頭鷹，就會如願獲子，她也笑稱，民眾在這站搭公車，一定能夠多子多孫多福氣。1060123

(中央社)