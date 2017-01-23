金門風倒木地景 在地藝術家為鄉祈福

「落花不是無情物，化作春泥更護花」，對金門而言，「風倒木不死，成為裝置藝術更吸睛」。在藝術家陳永圍的巧思下，遭颱風莫蘭蒂肆虐的風倒木，都成了祈福與新生的象徵。

去年9月，金門遭逢歷年最大的風災莫蘭蒂襲擊，光是林務所內的林木就有310萬株遭殃，整個金門主要道路的路樹更是倒了4成，近9000棵遭受摧殘；次要道路傾倒的花草樹木還不包括在內。

在縣府團隊、軍方與民間通力合作下，救災工作告一段落；而迎接金雞年的到來，林務所在金門尚義機場、水頭碼頭，以及5鄉鎮重要交通節點設置的春節裝置藝術，就是取材自這些風倒木；不但讓風倒木重獲新生，也象徵金門走出風災，再創新氣象。

打造這些春節裝置藝術的是金門在地藝術家陳永圍。陳永圍為縣府從事地景藝術多年，他說，今年最為特別，團隊充分利用風災過後的樟樹、相思樹和木麻黃等殘木枯枝，搭配萌發新葉的祈福樹與紅燈籠，營造「祝福、惜福、祈福、造福、幸福」的「五福臨門」春節氛圍。

特別是在金門的門面─尚義機場和機場圓環、水頭碼頭等，來訪旅客、返鄉遊子一看到這些饒富趣味的裝置藝術，不免會心一笑，無不立刻能感受到濃濃的年節氣氛；同時也為金門祈福，一切平安順利，歡度新年。

陳永圍在台灣創造了創意主題泡沫紅茶店傳奇，近8年前為縣府打造別具創意的裝置藝術，讓往來洽公的民眾耳目一新。他說，最早是利用林務所殘木創作，沒想到欲罷不能，後來更延伸到設計春節的裝置藝術。

陳永圍的作品不落俗套，而且蘊含著濃厚的的金門味；他說，「我的設計是一種生活，不是為設計而設計」，期盼帶給鄉親快樂並得到認同。

不過，陳永圍也坦承和公部門打交道，難免會有些扞格，尤其「急就章」的心態，讓他有志難伸，有幾次好想放棄。他說，像這次只花了40多天要完成26個節點的創作，時間太匆促，他只給自己的表現打75分。

陳永圍說，如果是為了賺錢而做太辛苦，要不是對打造美麗家園的執著，他是撐不下去的。

除了林務所大門口充滿新春氣氛的主題設置外，林務所委託陳永圍布置的裝置藝術地點還有金城車站圓環、金城鎮東門圓環、金寧鄉頂堡圓環、金寧鄉和平廣場圓環、金湖鎮山外車站、金沙鎮沙美車站、太武山登山口、烈嶼鄉八達樓子等處。1060123

(中央社)