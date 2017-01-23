川普就職！買國宴酒送香檳

慶賀川普就職，現在到橡木桶購買限量「Black Stallion黑馬典藏紅葡萄酒」系列，就送一瓶凱特王妃婚宴指定「法國蘭頌玫瑰香檳」。(圖片來源：橡木桶洋酒 提供)

政治黑馬、「狂人」川普於美國時間2017年1月20日中午就職上任，標誌著美國新政局的開端。除了政策走向之外，就職國宴也是另外一個焦點。根據美國CNN報導，端上桌的除了緬因龍蝦、安格斯烤牛肉等頂級美食外，更選用來自加州Napa「Black Stallion黑馬酒莊」每年限量發行的典藏系列卡本內蘇維翁紅葡萄酒作為主餐搭配，象徵這位異軍突起的政治新星即將帶來全新的氣象。

慶賀川普就職，現在到橡木桶購買限量「Black Stallion黑馬典藏紅葡萄酒」系列，就送一瓶凱特王妃婚宴指定「法國蘭頌玫瑰香檳」。活動詳情請洽橡木桶洋酒www.drinks.com.tw。

美國Napa黑馬典藏蘇維翁紅葡萄酒

葡萄品種: 85% Cabernet Sauvignon and 15% Merlot

酒精濃度: 14.5%

陳年: 50% 於全新法國橡木桶24個月

散發豐沛的黑莓、櫻桃、雪松和香草香氣。口感有黑色水果、烤香料和可可香味加上精細單寧結構，餘味悠長。適合搭配菲力牛排或漢堡。

建議售價：7260

(中時電子報)