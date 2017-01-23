富士康與大陸共享單車平台 達成戰略合作

新浪財經報導，大陸共享單車平台「摩拜單車」宣布獲得富士康戰略投資，並達成行業獨家戰略合作。雙方將在單車設計生產、全球供應鏈整合等領域展開全方位合作。

據悉，摩拜單車將透過富士康海內外的數十家工廠，專門開辟摩拜單車生產線，預計年產能可達560萬輛。兩家公司還將在單車設計領域展開全方位合作，摩拜單車年總產能預計將超1,000萬輛。

摩拜單車聯合創始人兼CEO王曉峰表示，2017年，公司計畫將智能共享單車帶到國內外百座城市，讓更多消費者體驗這一時尚、綠色、健康的出行方式。富士康在工業設計製造和全球供應鏈整合方面擁有悠久的成功歷史，實力雄厚。富士康科技集團資深副總杜墨璽稱，富士康積極探索「智能製造+互聯網」的各種潛能，摩拜單車的發展正符合集團推動的八大生活中交通生活的理念。

(工商)