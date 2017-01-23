川普企業收外國政府財物遭控違憲

美國總統川普上任後，原先外界質疑川普企業利益迴避問題，已經開始轉為法律訴訟，特別是有關川普在海外的企業。圖為川普在杜拜的高爾夫球俱樂部。（圖／美聯社）

川普的兒子艾立克說，川普酒店在海外所有從外國政府官員賺到的利潤，都要捐給美國國庫。圖為在巴西里約的川普酒店。（圖／美聯社）

一群包括前白宮倫理律師在內的公益組織將向法院提出訴訟，指控美國總統川普允許自家公司收受外國政府款項，此一行為已涉嫌違反美國憲法的薪酬條款。

據路透社報導，一個名為「華盛頓公民責任與倫理」(Citizens for Responsibility and

Ethics in Washington)的公益組織將向法院提起訴訟，該組識負責此案的律師古普塔(Deepak Gupta)說，他們希望法院下令禁止川普的企業收受外國政府的財物。

該組織的聲明說，川普企業與中國、印度、印尼與菲律賓都有生意往來，「當川普總統與這些國家進行貿易談判時，美國人民無法得知他腦袋裡是否同時考慮到川普企業的利益。」

當媒體就此詢問川普企業的發言人時，發言人把此事推給負責川普的倫理事務的律師事務所Morgan Lewis & Bockius，該律師事務所不願就此發表評論。

古普塔說，這次的訴訟是民權組織一系列針對川普進行法律行動的一部份，訴訟將在曼哈頓聯邦法院進行，律師團包括前小布希政府時期的白宮倫理律師潘特(Richard Painter)。

目前仍擔任川普企業副總裁、川普的兒子艾立克．川普(Eric Trump) 告訴媒體說，他們企業已就此做了許多比法律要求的更多的改變，以避免引起法律上與政治上的爭議。其中包括將把川普飯店從外國政府所獲得的利潤，全數捐給美國國庫。

美國憲法《薪酬條款》規定，聯邦政府官員未經國會同意，不得收受外國政府任何禮物、薪酬、官職或榮譽頭銜。法界人士指出，根據這一法律，包括總統在內的美國政府官員不得從與外國政府有經濟往來的公司運營中獲利。

(中時電子報)