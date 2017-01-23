樂天宮製500斤元帥財龜 元宵乞龜請回家

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豐原區樂天宮以白米、食品及紙鈔等打造重達500台斤的元帥財龜，將在元宵節當天舉辦「擲筊乞龜」活動。（王文吉攝）

大年初一至初九期間，信眾可至豐原區樂天宮「摸龜」祈福，元宵節當天將舉辦「擲筊乞龜」活動。（王文吉攝）

大年初一至初九期間，信眾可至豐原區樂天宮「摸龜」祈福，元宵節當天將舉辦「擲筊乞龜」活動。（王文吉攝）

信眾至豐原區樂天宮參與新春躦轎腳活動，可獲得紅包福袋及LED福龜公仔。（王文吉攝）

如意金錢龜以錢幣製成，求得樂天宮關聖帝君聖杯應允，添香油錢8888元，即可迎回家，佑事業生意興旺。（王文吉攝）

建廟66年的豐原樂天宮，首度舉辦新春躦轎及元帥財龜乞龜祈福活動。（王文吉攝）

丁酉雞年將至，豐原區主祀關聖帝君的樂天宮將在新春期間（初一至初九）舉辦開基神鑾新春躦轎腳活動，贈與參加信眾紅包福袋及LED福龜公仔，點光明燈或斗首送文昌筆飾或招財紅包袋；元宵節當天則舉辦首屆乞龜祈福活動，特製12尊如意金錢龜及重達500斤的元帥財龜，讓信眾擲筊請回家添福運。

主委葉敏雄表示，民間常以「龜」象徵祥瑞長壽，舉辦乞龜春祭儀式，藉以感念天地孕育萬物；信眾參與躦轎腳，獲關聖帝君賜福，接著觸摸元帥財龜祈求祝福，例如「摸龜身」象徵家和萬事興，「摸龜腳」則是米甕呷袂乾，最後再領取福龜公仔及福袋，得到福慧圓滿。

廟方指出，12尊如意金錢龜以錢幣製成，農曆大年初一至初九期間開放乞龜，信眾只要向關聖帝君擲筊，求得聖杯應允，添香油錢8888元，即可將如意金錢龜迎回家，放置在辦公桌，庇佑事業生意興旺。

重達500台斤的元帥財龜則是利用白米、食品及紙鈔等打造，需事先報名登記，元宵節當天上午10時至12時將在廟埕舉辦擲筊儀式，獲得最多聖杯的信眾，經捐出16萬8千元香油錢，可將元帥龜迎回家，龜頭、龜腳、龜尾自己留著，祈求財運亨通，龜身則分送親友吃平安。

(中時)