府公布一元金雞福袋 小英春節行程將發送
總統府今天公布蔡英文總統和陳建仁副總統聯名的「金雞福袋」，雞在台語中與「家」的音相近，福袋設計可立起來，寓意「起家」，寓意家庭有好發展，財源廣進大吉大利。
這次的福袋由年輕設計師閃閃設計，福袋設計三層，正面有金雞結合金蛋圖形，寫上「未來一起」四個字，中間是一元硬幣，寫著「新年希望」，並有蔡英文和陳建仁簽名，第三層是做為立起的面，寫著「Happy New Year」。
府發言人黃重諺表示，福袋設計可以立在桌上，預計今年春節期間送給各地公職人員，立委、春節行程包括廟宇拜拜時也會安排發放。
他說，新的一年為雞年，金雞和金蛋造型，代表一大吉大利，雞的台語與「家」相近，立起為「起家」，代表家庭有好發展的，意味財源廣進，大吉大利。
(工商)
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