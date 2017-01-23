民進黨團line群組疑遭外洩　段宜康憤而退群

綠委段宜康在臉書表示已經退出群組。(圖／截自段宜康臉書)

台北市議員鍾小平取得民進黨立委黨團群組，由於綠委段宜康在群組內指出，若同性婚姻合法沒過關，年輕選票支持度大概就沒救，鍾批評，挺同反同對執政黨根本是假議題，民進黨對選票才是唯一考量。對此，段下午在臉書公開回應，質疑群組明明是民進黨立委的群組，「為什麼截圖會到國民黨議員手上？」段也憤而退群，表示不會再回去。

對於同婚合法化，段宜康說，黨團內部對婚姻平權，意見本來就不一致，「要説服政治人物，最直接的訴求當然就是計算選票」。他指出，民進黨如果對婚姻平權猶猶豫豫、反反覆覆，就是把下一個世代的選票拱手讓人。

群組資訊外洩一事讓民進黨立委們頗為氣憤，覺得有人在出賣自己同事，有綠委更私下直言，「群組已經失去信任」。據了解，該群組除了68位民進黨立委，還有民進黨團助理與行政院與國會溝通的人員。

(中時)