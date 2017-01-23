28人名單沒業餘球員 陽建福因傷沒入選
經典賽中華隊28人名單今天(28人)公佈，共有22名中職球員，但即將重返職棒的37歲投手陽建福因傷沒被選入，另有5名旅日球員和1名旅美球員，沒有業餘球員入選，包括前年世界12強賽國手20歲左投呂彥青也被割愛。
在旅外球員相繼退出經典賽後，中華隊戰力拉警報，日前中華隊也相繼找來業餘好手加入集訓，觀察可用之兵，包括原本就在50人大名單中的呂彥青，以及野手岳東華、在業餘賽事表現亮眼的投手王政浩等人，但今天公佈的28人名單中，沒有業餘球員入選。
對此總教練郭泰源解釋：「業餘球員不是他們不好，但是經典賽張力那麼大，還是希望比較有經驗的球員下去，減少失誤。」郭總提到，這些都是很好的選手，但經驗還不是那麼足。
至於陽建福本季重返職棒加盟統一獅隊，去年底也獲邀隨中華隊集訓，但並未被放進28人名單中，也不會隨中華隊赴澳洲移訓，郭總解釋：「幾天前他在練習時，腳的肌肉拉傷，醫生評估需要6到8周才能復原，狀況還是未知數，所以名單沒有他。」但如果狀況能及時調整回來，也不排除再被替換進名單中。
(中時電子報)
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