市議員蘇有仁爭取北鶯停車場 24日啟用紓解新春車潮

新北交通局長王聲威（著藍衣者）與新北市議員蘇有仁（中）下午視察新闢的北鶯停車場。（陳俊雄翻攝）

鶯歌老街與陶瓷博物館是鶯歌區著名景點，每到假日期間吸引許多觀光人潮，停車相當不便，為此新北市議員蘇有仁議員建議於鄰近三鶯藝術村旁空地規劃北鶯停車場，並於今日完工、24日啟用。交通局表示，北鶯停車場可提供100個小型車位，有效紓解停車需求問題。

交通局長王聲威今日下午與蘇有仁前往現場勘查後表示，北鶯停車場闢建後，鶯歌地區共有9處停車場，提供小型車841格及大型車11格。從桃園方向來的遊客，可將車輛停放於老街第二停車場、鶯歌國小停車場及三號公園 (育英街) 平面停車場；從高速公路三鶯交流道與三峽方向則可停放於陶博館停車場、礫間停車場及三號公園 (重慶街) 平面停車場；從樹林方向除可停放於三鶯藝術村停車場與建國停車場，也可選擇新闢的北鶯停車場。

北鶯平面停車場位於東鶯交流道南側，館前路及文化路交叉口處，基地面積約3500平方公尺，臨近鶯歌陶博館、火車站及鶯歌老街，步行距離約 15 分鐘、周邊附近又有三鶯陶瓷河濱公園及三鶯藝術村等觀光旅遊地點，故遊客可將車輛停入停車場，紓解假日觀光停車需求，創造更優質的停車環境。

另外，北鶯停車場規劃設計之停車格係採碎石透水鋪面，因為是多孔隙環境，既能呼吸也能貯水，水份蒸發散熱降溫節能減碳。車道部分採混凝土鋪面，更為堅固耐用，除維持原有透水疏洪功能並兼顧停車品質，建立以人為本的停車設計。

(中時)