歐股開盤下挫 美元下滑

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我要評比

繼東京股市今天收盤重挫後，歐洲股市開盤即下跌。市場震盪可期，美元今天兌大部分貨幣都下跌。

倫敦金融時報百種股價指數（FTSE-100）下滑0.7%，報7151.35點。

歐元區股市方面，德國法蘭克福DAX 30指數下滑0.7%，報11545.97點。巴黎證商公會指數（CAC 40）也下滑0.7%，報4816.98點。

東京日經指數今天收盤重挫1.3%，美元兌日圓下跌，衝擊日本出口商股價。

美國總統川普就任，由於他承諾美國優先，嚴厲抨擊全球貿易協定，使市場擔心前景震盪，美元今天兌大部分貨幣都下跌。1060123

(中央社)