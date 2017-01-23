拒絕諾羅病毒來拜年 醫師建議勤洗手

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農曆春節正逢季節交替之際，正好是諾羅病毒的好發期，衛福部豐原醫院急診室主任林技政表示，每年春節休假期間，因諾羅病毒求診的患者佔1/4，勤洗手可有效減少病毒附著。

林技政表示，曾有一名35歲陳先生，因為父親咳嗽、發燒、流鼻水等症狀，陪同父親到就診，沒想到隔日陳先生也出現全身倦怠的、畏寒、食慾不振等症狀，下午還陸續出現腹部絞痛、嘔吐、腹瀉，到急診就醫檢查後發現也感染到諾羅病毒。

林技政指出，諾羅病毒只要少量的病毒（小於100個）就會致病，一般一滴飛沫就含有數千個病毒。因此，受感染者的分泌物、嘔吐物與排泄物等都帶有病毒。

林技政說，加上病毒能在室溫下存活數天，雖不具繁殖力，卻常造成大規模的群聚感染，而腹瀉症狀緩解後48小時仍具有傳染力。

醫師建議，一般常見的酒精性乾洗手，主要是針對細菌，對於常見的病毒，像是諾羅病毒、腸病毒、流感等效果都不好，唯有最簡單的洗手才能有效減少病毒附著，並利用稀釋的漂白水消毒相關的設備，才能減少家人找諾羅病毒拜年的機會。1060123

(中央社)