北捷土方清運傳違法 檢調搜索傳訊17人
萬業交通股份有限公司林姓負責人，涉嫌將捷運工程土石方運到未領有廢棄物處理許可的私人砂石場，並載運建築工程廢棄物回填，新北地檢署今天發動搜索，傳訊17人到案說明。
檢調接獲線報，由皇昌營造股份有限公司承攬的台北捷運「環狀線CF640區段標工程」，其中CF642子施工標的餘土清運交由萬業公司負責，該公司林姓負責人為節省清運成本，涉嫌指示旗下司機，將捷運工程土石營建廢棄物，未依規定運送到新竹的合法土資場，反而送到桃園一帶未領有廢棄物處理許可的私人砂石場。
另外，檢調懷疑，林姓負責人在部分工程回填作業時，載運因建築工程產生的磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等營建混合物，佯裝為土石方，送到捷運環狀線工地回填。
新北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉文瀚、陳建良，上午指揮調查局新北市調查處，及環保署環境督察總隊北區環境督察大隊，前往皇昌公司的捷運環狀線工務所、萬業公司，及相關涉嫌人住居所共14處實施搜索。
檢方並傳訊萬業公司林姓負責人在內共17人到案說明，相關人等現正接受偵訊，檢方將朝涉犯偽造文書及廢棄物清理法偵辦。1060123
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。