北捷土方清運傳違法 檢調搜索傳訊17人

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萬業交通股份有限公司林姓負責人，涉嫌將捷運工程土石方運到未領有廢棄物處理許可的私人砂石場，並載運建築工程廢棄物回填，新北地檢署今天發動搜索，傳訊17人到案說明。

檢調接獲線報，由皇昌營造股份有限公司承攬的台北捷運「環狀線CF640區段標工程」，其中CF642子施工標的餘土清運交由萬業公司負責，該公司林姓負責人為節省清運成本，涉嫌指示旗下司機，將捷運工程土石營建廢棄物，未依規定運送到新竹的合法土資場，反而送到桃園一帶未領有廢棄物處理許可的私人砂石場。

另外，檢調懷疑，林姓負責人在部分工程回填作業時，載運因建築工程產生的磚瓦、鋼筋鐵條、塑膠水管、木材等營建混合物，佯裝為土石方，送到捷運環狀線工地回填。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官劉文瀚、陳建良，上午指揮調查局新北市調查處，及環保署環境督察總隊北區環境督察大隊，前往皇昌公司的捷運環狀線工務所、萬業公司，及相關涉嫌人住居所共14處實施搜索。

檢方並傳訊萬業公司林姓負責人在內共17人到案說明，相關人等現正接受偵訊，檢方將朝涉犯偽造文書及廢棄物清理法偵辦。1060123

(中央社)