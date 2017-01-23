黨產會二凍國民黨資金 法院裁定停止執行
中國國民黨聲請停止執行不當黨產處理委員會，第二次凍結永豐銀行帳戶及台灣銀行8張支票的行政處分；台北高等行政法院今天裁准停止執行。
北高行說，黨產會在原處分書新台幣3億3096萬7632元的範圍內，及面額5200萬元的8張台支支票，在本案行政爭訟終結確定前，停止執行、仍可抗告。
國民黨律師先前開庭時說，為支付員工薪資及辦公室費用，產生新台幣1億6000多萬元現金缺口；政黨有財務及人事上自主權，黨產會的處分根本逾越憲法所保障的結社自由，進而影響政黨存續性及獨立性。
針對這部分，裁定書內也提到相關論述。北高行法官認為，攸關政黨存續運作必要事項的經費支用，若樣樣都要事前得到國家機關許可，這已喪失政黨的自主性，受制於國家機關，徒存政黨之殼，而無政黨之魂，可謂名存實亡。
北高行指出，公權力的行使，均應恪遵正當法律程序，體察法律規範目的，謹守法治原則，避免損及人民的權利；原處分（凍結國民黨資產）適法性有疑義，本件若不停止原處分執行，有重大而難以回復的損害。
此外，國民黨帳戶遭凍結、現金流量不足，仍積欠去年11月、12月的員工薪資，隨時處於被主管機關勞動局罰款的困境，甚至必須解雇數百名員工等事實，原處分執行已嚴重影響國民黨運作等。1060123
(中央社)
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