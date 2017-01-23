減肥迷思百百種 空腹運動喝咖啡都不對

瘦還要更瘦，坊間流傳許多「秘方」，像是空腹運動、運動前喝咖啡促代謝，甚至一吃完大餐就去運動消耗熱量，都是錯誤觀念，不只不會瘦更快，還可能傷身又減到肌肉。

減肥中的人常有一種觀念，認為不要吃飯、麵等碳水化合物的主食，以免白運動，但實際上在運動減肥的過程中，碳水化合物（醣類）扮演著重要角色。

台灣運動營養學會理事長郭家驊指出，醣類會促進胰島素分泌，幫助肌肉順利吸收胺基酸加速肌肉蛋白合成，如果缺乏醣類，即便補充再多蛋白質也難被吸收。

不只如此，營養師林若君也點出3大運動減肥常見迷思，其中最常見的就是「空腹運動」，很多人以為餓著肚子運動可以燃燒更多脂肪、瘦更快，但林若君說，長時間空腹下，血糖原本就會降低，若大量運動消耗體能，可能導致頭暈、眼前發黑等低血糖症狀，還可能減到肌肉。

除了空腹，最近也流行在運動前喝黑咖啡、茶，可以加速新陳代謝，林若君指出，運動前若補充含有咖啡因的飲品，會產生利尿效果，容易增加脫水風險。

運動前吃大餐，可以快速消耗吃進去的熱量？林若君說，吃完正餐後，若馬上進行劇烈的運動，血液會分散到四肢，降低腸胃道的消化力，也會使神經變得緊繃，導致消化道蠕動變慢，影響腸胃健康。

那麼運動前後究竟該怎麼吃？林若君指出，運動前約1小時可選擇容易消化、體積及重量小的食物，熱量約控制在200大卡，不宜過高；運動時每10到15分鐘就應補充150到200c.c.的水分控制體溫。

運動過後，最好在30分鐘內用餐，體脂肪減少效果比更晚用餐者高25%，因為運動後是肌肉吸收養分最強的時機，養分被脂肪吸收的配額減少，就能產生較明顯的塑身效果。1060123

(中央社)