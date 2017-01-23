反鍾萬學的印尼穆斯林領袖遭舉報被調查
日前主導反雅加達省長鍾萬學示威的「伊斯蘭防衛者陣線」（FPI）主席哈比比利奇今天前往警局接受調查，因為他被控宣稱新版印尼鈔票象徵共產主義，企圖分化國家。
哈比比利奇（Habib Rizieq）日前在公開演說中指出，新版印尼鈔票上有象徵共產主義的鐮刀和錘子，共產主義在印尼捲土重來。這段影片被上傳至影音網站Youtube後，民眾向警方舉報他企圖分化國家。
印尼政府長期禁止共產主義相關活動及言論。
警方著手調查此案，哈比比利奇上午前往雅加達警局接受調查。雅加達警局公關部門主管雷登（Raden Prabowo Argo Yuwono）表示，警方調查人員對哈比比利奇提出12個問題，其中有些問題是證人提出的證詞。
警方也反覆播放影片，檢視到底哈比比利奇在演說中的完整內容及企圖。警方也詢問過數名證人及印尼中央銀行的代表人員和資訊科技專家。
數百名「伊斯蘭防衛者陣線」的成員上午遊行至雅加達警局前，抗議他們的領袖被警方偵訊。
哈比比利奇的律師卡皮特拉（Kapitra Ampera）否認外界指控哈比比利奇提到鈔票上有象徵共產主義的鐮刀和錘子是要分化國家。
他說，哈比比利奇只是在演說中警告印尼共產黨可能再度興起，外界不要過度解讀。
哈比比利奇日前率領穆斯林團體，上街抗議鍾萬學在演說中褻瀆可蘭經。他如今也被指控發表褻瀆基督教及侮辱印尼建國原則的言論。1060123
(中央社)
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