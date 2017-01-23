亞洲職棒冠軍爭霸賽 台日韓宣布舉辦
中華職棒今天和日職、韓職同時宣布，亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月16日至19日在日本東京巨蛋開打，冠軍獎金2000萬日幣，亞軍則有500萬日幣。
中華職棒、日本職棒、韓國職棒今天公布亞洲職棒冠軍爭霸賽（Asia Professional Baseball Championship）訊息。
中職指出，響應棒壘球重返2020年東京奧運，並推廣亞洲棒球運動發展、強化三國職棒聯盟間的交流，中職、日職、韓職在經過多次會議討論後，決定共同舉辦亞洲職棒冠軍爭霸賽，簡稱為亞冠賽。
而為了讓潛力新秀有機會切磋，並各自栽培未來的國家隊主力，參賽選手將採年齡及年資資格限制。
中職表示，首屆2017亞冠賽由3個職棒聯盟共同主辦，11月16日至19日在日本東京巨蛋開打，總計4場比賽，下屆賽事預定於2021年舉行，舉辦地點將於首屆賽事結束後公布。1060123
(中央社)
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