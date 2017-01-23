戲綠塘 元智藝設系學生打造簡支橋
元智大學藝術與設計學系大三「結構與造型」課，學生自己設計、建造木橋，還下水到湖中搭建，老師在湖畔驗收作業，每組同學走上自己搭建的橋到湖對岸，過程緊張刺激。
由元智大學藝術與設計學系老師陳冠華教學的課程中，全班31人分成5組，各組利用了三周的時間，完整討論簡支橋與戲綠塘的環境關係，和學生想展現的概念，包括池畔邊的形狀關係、地形的起落、環境顏色的搭配、簡支橋概念的呼應。
元智指出，「簡支橋」的特色在於使用「一個支點」，拉起繩索撐起跨距極大的路面，陳冠華老師分享著名的西班牙建築師Calatrava，也清楚的解釋著「美的依據」和結構的重要性。
大三賴同學表示，每星期的討論成果會顯現在模型當中，從模型的比例和大小能夠檢討結構合理性與必要性，從小比例模型做到大比例模型時，更加清晰的發現做模型的步驟也會跟實際1:1實作的狀況有類似問題，像是橋的支柱在模型上的穩定性會進而影響到橋面與繩索的關係，而橋面的結構強度也會體現在模型當中。
他指出，陳老師的要求都是經過合理思考且有必要的，在對於我們學生來說這些小細節正是我們所缺乏的視角。
賴同學說，在材料的選用上，各組有各自不同的選擇，有的選擇竹子當作主要材料，有的選擇柳安木，有的加上鋼鐵，這些不同的材料選擇是藝設系的一項優點，在大一到了大三，觸碰過且運用過的材料不計其數，在作品的運用上更是得心應手。106023
(中央社)
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