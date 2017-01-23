川普上台 陸籲美台關係限在非官方範疇

我要評比

中國大陸外交部發言人華春瑩（圖）23日說，「一中」原則是中美關係發展的政治基礎，美國任何一屆政府都有義務繼續奉行「一中」政策，將美台關係限制在「非官方的範疇」。中央社記者尹俊傑北京攝 106年1月23日

中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，「一中」原則是中美關係發展的政治基礎，美國任何一屆政府都有義務繼續奉行「一中」政策，將美台關係限制在「非官方的範疇」。

華春瑩並表示，川普美東時間20日就任美國總統後，中國大陸國家主席習近平已向川普發賀電，祝賀他正式就任美國總統。但她並未公布賀電內容。

中國大陸外交部下午舉行川普就職以來首場例行記者會，華春瑩回應相關提問時，作上述表示。

在涉台議題方面，華春瑩說，「一中」原則是中美關係發展的政治基礎，美國任何一屆政府都有義務信守美歷屆、兩黨政府做出的明確承諾，繼續奉行「一中」政策，「把美台關係嚴格限制在非官方的範疇」。

她說：「我們敦促美國新一屆政府充分認清台灣問題的高度敏感性，繼續堅持奉行『一個中國』政策、遵守中美三個聯合公報原則，慎重妥善處理涉台問題，維護好中美關係的政治基礎，並在此基礎上推動中美關係向前發展」。

被問到北京是否擔心川普強調「美國優先」導致中美爆發貿易戰，華春瑩說：「打貿易戰、搞對抗沒有贏家，結果只能是兩敗俱傷並殃及各方。」

她表示，陸方認為中美應共同努力，拓展經貿領域務實合作，並在相互尊重、平等互利的基礎上努力營造公平的貿易環境，妥善處理經貿摩擦，維護中美經貿關係健康穩定發展。

至於北京是否有接觸川普團隊安排中美領袖會面，華春瑩僅說，中美保持高層交往對推動兩國關係健康穩定發展具重要意義。川普當選美國總統後，陸方有管道與川普團隊保持溝通，但「目前沒有具體的消息可以發布」。1060123

(中央社)