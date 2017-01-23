環團控毒害物飛散 中鋼允做好防治
多個環團今天控訴包括中鋼公司等是高雄市污染源的製造者，批評中鋼未盡防治責任，環團邀民眾2月19日上街頭，讓中央正視高雄的空污問題。
中鋼公司聲明指出，建廠至今，投資環保設施逾新台幣600億元於空污及水污防治；粒狀物、硫氧化物等空污及放流水排放，符合法規。
中鋼說，為減少原料儲存場粒狀物逸散，已設置原料儲存場自動灑水系統、噴灑固化劑等防制措施，在3、4階料堆東、西、北3面都設20米高防塵牆逾3公里長。
面向大林蒲料堆南面因有廠房建築，高度大於堆置高度1.25倍，依法已可防止粒狀物逸散；但為強化防塵效果，於去年底在南面增設防塵牆網，估107年5月完工。
環保團體共同發起「219我在高雄 反空污大遊行」活動，總召陳椒華指出，南部地區一年有220天都是處於一級致癌物pm2.5超標的高危險環境中，促中央禁燒生煤、中鋼原物料堆置場室內貯存，檢討「高屏空污總量管制計畫」。要健康婆婆媽媽團等也控訴，東北季風吹襲致小港區沿海一帶居民要緊閉門窗，但仍有煤鐵灰飛散，採驗結果有很多致癌物，多來自於煤礦砂重金屬成份，促中鋼等盡速處理煤礦沙室內貯存等。
「219我在高雄 反空污大遊行」活動於2月19日下午於高雄市中央公園集合。1060123
(中央社)
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