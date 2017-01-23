司改國是會議首場分組會議 2/20登場
總統府今天表示，司法改革國是會議籌備委員會今天確認2月20日舉行首場分組會議，各場次會舉辦到5月下旬，國是會議預計在6月下旬登場。
總統府發言人黃重諺表示，司法改革國是會議籌備委員會今天舉行第三次會議，討論內容包括分組會議議題、分組會議進行方式、分組會議委員選組、主持人選定、分組會議議事規則討論。
黃重諺說，今天的會議確認從2月20開始舉辦首場分組會議，各場次會舉辦到5月下旬，國是會議預計在6月下旬舉行。
黃重諺說，在第一次分組會議舉行之前，籌委會將正式向社會報告領域分組情形和人員參與狀況，公布在籌委會官網。1060123
(中央社)
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