山東一家醫院打點滴　過期近2年

中國大陸山東省萊西市人民醫院日前為一位住院的老太太打點滴。但家屬赫然發現，點滴裡有1瓶過期近2個月，另1瓶甚至過期1年10個月。然而醫生及護士卻說，注射過期藥品「沒有關係」。

山東「信網」報導，萊西市一位60多歲的王老太太，日前因為出現頭暈、噁心症狀，被家人送往萊西市人民醫院就診。經診斷，王老太太有腦供血不足症狀，因此被轉入神經內科病房住院治療。

報導指出，住院的5天裡，王老太太每天需要被注射4袋「葡萄糖氯化鈉注射液」。但到第5天她的女兒從點滴的包裝袋上赫然發現，有效期限是2016年11月25日，已過期近2個月。

王老太太的女兒接著查看其他已注射的點滴包裝，更發現另1袋點滴的有效期，竟是2015年3月，也就是已經過期1年10個月。

震驚之餘，王老太太的女兒立即找來護士及科主任詢問。但她表示，護士和科主任卻都說「注射過期藥品也沒有關係」，且「並沒有對妳母親造成什麼影響」。但她卻認為，「難道非要人死了才算嚴重影響嗎」？

報導指出，王老太太的女兒目前正與院方協商解決方案，但至今沒有結果，因此已向萊西市衛生局與食藥局投訴；而面對媒體查證及詢問，萊西市人民醫院則以推字訣處理，到目前為不願作任何說明。1060123

(中央社)