北京邀教宗訪問？陸外交部避答

針對天主教宗方濟各表態若獲邀便願意訪問中國大陸，大陸外交部發言人華春瑩（圖）23日僅說，陸方對改善中梵關係懷抱誠意，也在做努力，未正面回應北京是否願邀教宗訪問。中央社記者尹俊傑北京攝 106年1月23日

針對天主教教宗方濟各表態若獲邀便願意訪問中國大陸，大陸外交部發言人華春瑩今天僅說，陸方對改善中梵關係懷抱誠意，也在做努力，未正面回應北京是否願邀教宗訪問。

西班牙「國家報」（El Pais）22日報導，方濟各（Pope Francis）受訪時說，只要獲邀就會訪問中國大陸。他提到，中國大陸有很多教堂，可在當地從事宗教活動。

中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時說，陸方對中梵關係的立場是一貫和明確的，對中梵改善關係抱有誠意，也為此做出「不懈的努力」。

她表示：「目前雙方保持著暢通和有效的接觸和對話的渠道。我們願意與梵方共同努力、相向而行，推動中梵之間建設性的對話和雙方關係的改善進程不斷取得新的進展。」

面對外媒追問改善中梵關係的努力是否包含邀請教宗訪問，華春瑩重申：「我們對於改善中梵關係是有誠意的，也在做努力。」

她說：「目前雙方保持著暢通和有效的溝通渠道。我也說了，我們希望雙方能夠一起努力推動這個建設性的對話和關係改善進程能夠不斷地取得新的進展。」1060123

(中央社)