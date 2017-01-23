投保近16億 劉德華住院恐花1200萬

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劉德華墜馬傷勢備受矚目。（圖／達志影像）

天王劉德華（華仔）17日在泰國拍廣告意外墜馬、腰脊被踩，造成骨盆撕裂傷、多處骨折與筋腱肌肉拉傷，華仔原預期過年前返家，不過醫師考量傷勢，建議華仔留院觀住院6到8周，加上復健6到9個月，劉德華過年除了得在醫院度過，今年工作也恐報銷。

儘管今年工作全報銷，劉德華今（13日）也在官網發文，強調「我會完全遵從醫務團隊會診的建議！」向粉絲報平安。根據香港《蘋果》報導，華仔入住頂級病房，每日住院費加雜費近1萬五港幣（約6萬元台幣），若入住8周，恐支出近90萬港幣，再加上醫療細項費用，金額將達3百萬港幣（約1228萬元台幣）。

劉德華拍廣告、開演唱會等都會投保，據悉這次拍廣告的投保金額近5000萬美元（約15.8億元台幣），如今華仔拍廣告意外墜馬，恐也要補償華仔因傷停工的損失。

(中時電子報)