上百萬蓋溫室果園 退休董事長種出高品質小蕃茄
董事長陳哲彥、葉艷爵夫婦，年輕時一同到大陸開工廠打拼20年，幾年前返鄉打算就此退休養老，去年突然覺得天天打高爾夫球，也不是辦法，花700多萬蓋了一座800多坪的津禾溫室果園，專種有履歷認證的高品質小蕃茄，過年前還供不應求。
住在台南市安南區青草里的55歲陳建承、52歲陳哲彥兄弟，在民國80年左右，就帶著妻小一起到大陸廣東經營眼鏡零件工廠，20年來，賺了一點錢，加上因傳統產業，在大陸逐漸失去競爭力，家族在5年前，決定退休返家養老，把工廠交給姪子經營。
陳哲彥說，兩兄弟剛回台南時，天天打高爾夫球，過著優閒的退休生活，但去年初，突然覺得這樣下去也不是辦法，剛好家族在安南區青草里，有一塊800多坪的農地閒置，兩兄弟就用蓋工廠的規模，花700多萬整地，兼蓋溫室果園，正好台南農改場正在輔導果農利用溫屋栽培玉女小蕃茄，兩兄弟就接受輔導，開始農民的生活。
陳哲彥說，蓋溫室果園，兩兄弟一開始就決定蓋最好的，他認為，既然要種小蕃茄賣，就必需對消費者負責，除了挑選最好吃的玉女品種，還去找屏科大、台南農改場進行履歷認證，從成長過程、施肥到用藥，都必需註明，並接受監督。
也因為兩兄弟對種植小蕃茄的堅持，參觀他們的津禾溫室果園時，經常會遇見董事長級的人士，開著高級轎車帶著全家到果園購買最新鮮的小蕃茄回家享用和送禮。
(中時)
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