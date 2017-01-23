中市府公共工程標案 兩年6件獲金質獎肯定

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台中市「柳川汙染整治及環境改善工程」，獲得水利工程類佳作獎等殊榮。（陳世宗翻攝）

台中市政府105年每季標案執行效率均較104年同期提升，兩年來共有6件標案獲得公共工程金質獎，市長林佳龍23日肯定市府同仁努力；林佳龍指出，但仍尚有提升空間，要求標案進度管制小組加強輔導落後標案，建立資訊化即時通報與改善機制，展現提升工程品質的決心。

研考會主委柳嘉峰今在專案報告中指出，去年標案進度整體執行績效比104年提升，第一季90.71、第二季93.91、第三季95.39、第四季93.63，每季執行率均較104年同期提升。「公共工程品質推動委員會」自104年初成立以來，積極輔導多項工程參加公共工程金質獎。

柳嘉峰說，105年「國道3號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」拿下土木工程類特優獎，「北區國民運動中心新建工程－主體建築工程」、「水湳經貿園區水資源回收中心新建工程」分別榮獲建築工程類、設施工程的優等獎；「柳川汙染整治及環境改善工程」獲得水利工程類佳作獎。

林佳龍指出，希望再接再厲，持續以獲得金質獎為目標；他要求工程施工查核小組加強施工查核強度，遏阻不良廠商投機行為；針對查核成績不佳的機關，應即請工程主辦機關依規定嚴懲相關失職人員，確實追究建築師、技師、廠商品管人員等應負的責任。

研考會強調，「公共工程品質推動委員會」未來將持續落實推動三級品管制度，全面提升各機關工程品質，並即時掌握機關內及機關間橫向聯繫情形，適時協助解決問題；將要求主管機關加強審查，落實追蹤檢討機制，朝全民督工通報結案滿意度自目前的88.24％提升至90％目標邁進！

(中時)