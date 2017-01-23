中市府公共工程標案 兩年6件獲金質獎肯定
台中市政府105年每季標案執行效率均較104年同期提升，兩年來共有6件標案獲得公共工程金質獎，市長林佳龍23日肯定市府同仁努力；林佳龍指出，但仍尚有提升空間，要求標案進度管制小組加強輔導落後標案，建立資訊化即時通報與改善機制，展現提升工程品質的決心。
研考會主委柳嘉峰今在專案報告中指出，去年標案進度整體執行績效比104年提升，第一季90.71、第二季93.91、第三季95.39、第四季93.63，每季執行率均較104年同期提升。「公共工程品質推動委員會」自104年初成立以來，積極輔導多項工程參加公共工程金質獎。
柳嘉峰說，105年「國道3號烏日交流道聯絡道延伸至芬園段新闢工程」拿下土木工程類特優獎，「北區國民運動中心新建工程－主體建築工程」、「水湳經貿園區水資源回收中心新建工程」分別榮獲建築工程類、設施工程的優等獎；「柳川汙染整治及環境改善工程」獲得水利工程類佳作獎。
林佳龍指出，希望再接再厲，持續以獲得金質獎為目標；他要求工程施工查核小組加強施工查核強度，遏阻不良廠商投機行為；針對查核成績不佳的機關，應即請工程主辦機關依規定嚴懲相關失職人員，確實追究建築師、技師、廠商品管人員等應負的責任。
研考會強調，「公共工程品質推動委員會」未來將持續落實推動三級品管制度，全面提升各機關工程品質，並即時掌握機關內及機關間橫向聯繫情形，適時協助解決問題；將要求主管機關加強審查，落實追蹤檢討機制，朝全民督工通報結案滿意度自目前的88.24％提升至90％目標邁進！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。