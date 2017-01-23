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川普愛金色和大理石 但白宮裝潢有這些限制

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川普愛金色和大理石 但白宮裝潢有這些限制
歐巴馬任內橢圓形辦公室的窗簾是深紅色的。(美聯社)
川普愛金色和大理石 但白宮裝潢有這些限制
川普就任後橢圓形辦公室的窗簾已換成金色的。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)甫上任就開始改變橢圓形辦公室，如將深紅色的窗簾改成金色，顯示他有改變白宮的風貌的跡象，但事實上白宮有些裝潢限制，避免其歷史古蹟被破壞。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，川普把辦公桌周圍原本是深紅色的窗簾換成金色的，也換了一個沙發，並把原本的地毯換成一個小布希總統(George W. Bush)時代用過的毯子。原本放在橢圓辦公室小桌上的民權先鋒─馬丁‧路德‧金恩(Martin Luther King Jr.)的胸像，也換成了前英國首相邱吉爾(Winston Churchill)。

川普對金色的喜愛眾所皆知，根據彭博社(Bloomberg)報導，除了其紐約住處川普大樓充滿桃紅色大理石和金色黃銅裝飾外，他在競選時採用的裝飾也經常是金色。但他這個嗜好可能無法大量應用在白宮中，因為白宮的裝潢限制，極力保護裡面的歷史遺跡遭到破壞。

哈潑雜誌(Bazaar)就指出，雖然白宮將成為第一家庭的家，但是它也是美國歷史的一部分，所以第一家庭不可更動白宮中具有歷史意義的房間，例如林肯的臥房和一些公共空間如綠房(Green Room)和國宴廳。如果第一家庭堅持要改，則須獲得白宮保存委員會的同意，也正因為白宮本身的歷史意義，第一家庭也不能對其進行結構性的大改變。

但第一家庭有權重新裝潢白宮132間房中，位於最上面兩層的起居空間，例如將牆壁漆成自己喜歡的顏色，選擇自己喜愛的家具、牆壁裝飾和棉被等，而通常第一夫人會主導這個空間的裝潢。

第一家庭也可從白宮收藏豐富、保安周詳的倉庫中，挖出前白宮總統和管理者收集的家具和藝術品來使用。除此之外，也可找外面的設計師來裝潢白宮，前任總統歐巴馬(Barack Obama)就找來著名的好萊塢裝潢師Michael S. Smith。但裝潢師還是必須和白宮管理者密切合作，確保白宮的古蹟不會被更動。

國會事實上有特別為白宮重新裝潢設立預算，每位總統約10萬美金，但第一家庭沒有一定要使用這筆資金的義務。前第一夫人蘿拉‧布希(Laura Bush)曾用這筆預算，買了一組價值7.4萬美元的瓷器，但歐巴馬一家沒有使用這筆預算。

第一家庭也可在白宮增設一些設施，例如約翰‧甘迺迪(John Kennedy)總統就蓋了一個游泳池，理查‧尼克森(Richard Nixon)總統蓋了一個保齡球道，歐巴馬則是將白宮網球場改建成也可當作籃球場使用，並再為兩個女兒蓋了一個遊戲場。

(中時電子報)

文章來源：HOW MUCH CAN THE TRUMP FAMILY REDECORATE THE WHITE HOUSE?

文章來源：Out with old, in with the gold! Donald changes Oval Office drapes and couches and brings back Bush rug as Melania meets designer to bring Trump Tower to DC - but will they pay for decor themselves like the Obamas did?

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關鍵字：白宮第一家庭裝潢金色川普
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