川普愛金色和大理石 但白宮裝潢有這些限制

歐巴馬任內橢圓形辦公室的窗簾是深紅色的。(美聯社)

川普就任後橢圓形辦公室的窗簾已換成金色的。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)甫上任就開始改變橢圓形辦公室，如將深紅色的窗簾改成金色，顯示他有改變白宮的風貌的跡象，但事實上白宮有些裝潢限制，避免其歷史古蹟被破壞。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，川普把辦公桌周圍原本是深紅色的窗簾換成金色的，也換了一個沙發，並把原本的地毯換成一個小布希總統(George W. Bush)時代用過的毯子。原本放在橢圓辦公室小桌上的民權先鋒─馬丁‧路德‧金恩(Martin Luther King Jr.)的胸像，也換成了前英國首相邱吉爾(Winston Churchill)。

川普對金色的喜愛眾所皆知，根據彭博社(Bloomberg)報導，除了其紐約住處川普大樓充滿桃紅色大理石和金色黃銅裝飾外，他在競選時採用的裝飾也經常是金色。但他這個嗜好可能無法大量應用在白宮中，因為白宮的裝潢限制，極力保護裡面的歷史遺跡遭到破壞。

哈潑雜誌(Bazaar)就指出，雖然白宮將成為第一家庭的家，但是它也是美國歷史的一部分，所以第一家庭不可更動白宮中具有歷史意義的房間，例如林肯的臥房和一些公共空間如綠房(Green Room)和國宴廳。如果第一家庭堅持要改，則須獲得白宮保存委員會的同意，也正因為白宮本身的歷史意義，第一家庭也不能對其進行結構性的大改變。

但第一家庭有權重新裝潢白宮132間房中，位於最上面兩層的起居空間，例如將牆壁漆成自己喜歡的顏色，選擇自己喜愛的家具、牆壁裝飾和棉被等，而通常第一夫人會主導這個空間的裝潢。

第一家庭也可從白宮收藏豐富、保安周詳的倉庫中，挖出前白宮總統和管理者收集的家具和藝術品來使用。除此之外，也可找外面的設計師來裝潢白宮，前任總統歐巴馬(Barack Obama)就找來著名的好萊塢裝潢師Michael S. Smith。但裝潢師還是必須和白宮管理者密切合作，確保白宮的古蹟不會被更動。

國會事實上有特別為白宮重新裝潢設立預算，每位總統約10萬美金，但第一家庭沒有一定要使用這筆資金的義務。前第一夫人蘿拉‧布希(Laura Bush)曾用這筆預算，買了一組價值7.4萬美元的瓷器，但歐巴馬一家沒有使用這筆預算。

第一家庭也可在白宮增設一些設施，例如約翰‧甘迺迪(John Kennedy)總統就蓋了一個游泳池，理查‧尼克森(Richard Nixon)總統蓋了一個保齡球道，歐巴馬則是將白宮網球場改建成也可當作籃球場使用，並再為兩個女兒蓋了一個遊戲場。

(中時電子報)