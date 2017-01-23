草商許德敬在美撐竿跳奪冠凱歸 體育界頒贈獎金鼓勵
南投縣體育會、縣田徑委員會與草屯商工文教基金會為鼓勵甫在美國撐竿跳高高峰會，以4公尺95摘下高男組冠軍的許德敬同學，今〈23〉日特別前往草商頒贈獎金，期勉他能在今年室內賽再突破個人最佳成績，朝5公尺目標邁進。
許德敬同學奪冠後，剛從美國搭機返國，南投縣體育會副理事長簡景賢議員代表理事長潘一全副議長，今天特地前往草商和田徑委員會副主委許明裕頒給獎金5萬元，草商文教基金會則由校長黃國軒代表董事長林昆熠頒給6000元獎金。
校長黃國軒表示，選在今天頒發獎金有其特別的意義，因為今天剛好召開即將在草屯商工舉辦第24屆國際室內撐竿跳高比賽籌備會議；也期望許德敬選手能在今年室內撐竿跳高比賽能再突破其個人最佳成績，朝5公尺大關邁進。
目前全國中等學校運動會撐竿跳高的大會紀錄為5公尺02，由虎尾高中許志強於96全中運所創，當初5公尺01則是草商謝丞曜所創；許德敬進入草商後，在父親許弘恩教練及祖父許振芳老師的指導下，成績突飛猛進，除多次比賽摘金外，更打破多項大會紀錄。
去年許德敬代表國家參加土耳其世界中學生運動會就奪下金牌，今年成績更達4公尺95，距5公尺大關只差5公分，因而體育會等在頒發獎金鼓勵同時，也期望他今年室內撐竿跳高及4月份全中運能再突破個人最佳成績。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。