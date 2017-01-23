草商許德敬在美撐竿跳奪冠凱歸 體育界頒贈獎金鼓勵

▲草商許德敬同學〈左2〉在美國撐竿跳高奪冠凱旋歸來，縣內體育界頒贈獎金鼓勵，左為校長黃國軒、中為縣議員簡景賢。（楊樹煌攝）

南投縣體育會、縣田徑委員會與草屯商工文教基金會為鼓勵甫在美國撐竿跳高高峰會，以4公尺95摘下高男組冠軍的許德敬同學，今〈23〉日特別前往草商頒贈獎金，期勉他能在今年室內賽再突破個人最佳成績，朝5公尺目標邁進。

許德敬同學奪冠後，剛從美國搭機返國，南投縣體育會副理事長簡景賢議員代表理事長潘一全副議長，今天特地前往草商和田徑委員會副主委許明裕頒給獎金5萬元，草商文教基金會則由校長黃國軒代表董事長林昆熠頒給6000元獎金。

校長黃國軒表示，選在今天頒發獎金有其特別的意義，因為今天剛好召開即將在草屯商工舉辦第24屆國際室內撐竿跳高比賽籌備會議；也期望許德敬選手能在今年室內撐竿跳高比賽能再突破其個人最佳成績，朝5公尺大關邁進。

目前全國中等學校運動會撐竿跳高的大會紀錄為5公尺02，由虎尾高中許志強於96全中運所創，當初5公尺01則是草商謝丞曜所創；許德敬進入草商後，在父親許弘恩教練及祖父許振芳老師的指導下，成績突飛猛進，除多次比賽摘金外，更打破多項大會紀錄。

去年許德敬代表國家參加土耳其世界中學生運動會就奪下金牌，今年成績更達4公尺95，距5公尺大關只差5公分，因而體育會等在頒發獎金鼓勵同時，也期望他今年室內撐竿跳高及4月份全中運能再突破個人最佳成績。

(中時)