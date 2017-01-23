土豪哥涉吸安 北院裁定勒戒
台北地檢署偵辦W飯店郭姓女子疑似施用毒品過量致死案，年前展開收網行動，今日指揮台北市刑大搜索提供毒品的施姓、薛姓、張姓藥頭，另約談、拘提在場的「土豪哥」朱家龍、洪聖晏等19人，其中朱、洪因涉嫌施用安非他命、搖頭丸，經檢察官聲請勒戒，法院傍晚已裁准朱家龍勒戒，北檢將派車將朱送往新店戒治所。
另方面，江哲瑋雖無吸毒事證，但涉嫌供毒且有湮滅證據之事實，檢察官向法院聲請羈押禁見。
檢警查出，郭姓女子在飯店不適送醫後，在場的江哲瑋等人擔心毒趴因而曝光，將毒品帶走毀棄，此外，另名陳姓男子也因涉嫌湮滅證舉，以10萬元交保。
北檢指出，偵辦團隊指揮信義分局傳訊超過40人次涉案人員，並調取現場監視器畫面，擷取相關人士進出畫面圖片超過250張，查閱監視器時數達小時，另於去年12月15日搜索朱家龍等人住處並偵訊。
北檢表示，近日案情因重大進展，由王俊棠、許文琪檢察官指揮台北市刑大毒品查緝中心、信義分局，持3張搜索票、11張拘票、7張傳票，搜索涉嫌提供毒品的施姓、薛姓、張姓藥頭，查獲43萬元現金與安非他命900公克，同步拘提徐姓毒品人犯8人，通知朱家龍等8人到案說明。
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(中時)
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