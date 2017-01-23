桃機春節滿年味 全亞航財神爺送紅包
為慶祝農曆雞年即將到來，AirAsia特別請出財神爺，在臺北前往吉隆坡班機報到時間現身桃園機場，沿著排隊隊伍派發新年紅包以及AirAsia特製金雞小禮，希望為乘客送上新的一年好兆頭，金雞吉利財源廣進！。
AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星巧扮財神爺，一出場就獲得現場乘客熱烈歡迎，不但讓乘客爭相想從財神爺手中搶得新年2017第一發好采頭，也想跟財神爺拍照分點喜氣。
AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，謝謝所有台灣旅客在2016年對AirAsia的支持，在這熱鬧的過年佳節前夕，特別到桃園機場分送小紅包跟禮物給乘客，祝福大家「一元復始 萬象更新」。
AirAsia也同步在手機App上推出農曆過年特價活動，只要從大年初一（2017年1月28日）至2017年2月5日間，預訂2017年7月10日起至2017年11月16日出發的航班，輸入優惠代碼「AACNY28」即可享有72折的優惠，想要暑假期間便宜出國玩嗎？快趁農曆過年期間搶便宜吧！
(中時)
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