迎接農曆春節 河內充滿濃濃年味
越南人歡度農曆新春的氣氛勝過陽曆新年，農曆春節將至，首都河內近日到處可看到桃花、金橘盆與年貨賣家，街頭巷尾充滿濃濃年味。
越南人過年，除了年粽外，桃花與金橘盆也不可或缺，視為帶來新的一年好運的象徵。每逢農曆年前，民眾紛紛上街選購桃花和金橘盆，擺放在客廳，家家戶戶也忙著採買年貨及準備年菜。
為迎接雞年到來，近日河內市街道、公共場所和商店等處多所布置，到處人潮擁擠，充滿年節氣氛。
河內市近日到處可看到臨時花市，桃花和金橘盆擺滿道路路邊和十字路口，大盆、小盆都有，也有人只要買一束桃花回家。花市湧現購買人潮，機車喇叭聲、叫買叫賣聲混在一起，十分熱鬧。
河內市行馬街（Hang Ma）等老街一周前商家就開始販賣各種各樣的裝飾品，越靠近農曆春節，這些老街越熱鬧，民眾紛紛前來逛逛與選購裝飾品，歡喜迎接新年。1060123
(中央社)
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