華視製播國會頻道 立院議事更透明

立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，率領民進黨總召柯建銘、親民黨團幹事長周陳秀霞、國民黨總召廖國棟與時代力量黨團書記長洪慈庸等人一起拍攝宣傳廣告。（華視）

華視頻道有重大變革，自2月3日起，「華視綜合娛樂台」將變更為「國會頻道1台」、「國會頻道2台」，以非商業性、無廣告的方式轉播國會議事實況，讓民眾同步了解國會議事，傳達「把國會還給人民」理念，以及維護國會頻道之公正、客觀形象，立法院長蘇嘉全也率領朝野黨團代表一起拍攝宣傳影片，呼籲全民一起參與，讓議事更加公開透明。

宣傳國會頻道，立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，率領民進黨總召柯建銘、親民黨團幹事長周陳秀霞、國民黨總召廖國棟與時代力量黨團書記長洪慈庸等人一起拍攝宣傳廣告，以國語、台語、客語三種語言高喊「公開透明、全民監督」的口號，希望能讓全民一起關心國會議事。朝野大老排排站，為了符合視覺美感，導演特別準備木板，讓身高比較嬌小的委員墊在腳下「增高」，遠遠看起來也格外有趣。

立法院依《立法院組織法》相關規定將「國會頻道議事影音訊號委託轉播」案交給公視基金會辦理，由華視配合執行，以傳達公共利益的真相與重點，並維護國會頻道之公正、客觀形象，增進民主社會健全發展，維護台灣民眾「知」的權益，從2月3日起，將原本「華視綜合娛樂台」轉為「國會頻道1台」、「國會頻道2台」，並且在電視以外的平台也能收看，包括華視官網、手機APP同步傳送，讓民眾透過多元平台同步了解國會議事。

「國會頻道」播出訊號源由立法院提供，共包括8路委員會訊號、1路院會訊號與其他特種委員會、政黨協商等共10路訊號，華視將從立法院電信機房接取訊號使用，並依照立法院提供每日播出之委員會或院會清單，編表後播出，每日播出24小時，上午九點至晚上六點，直播各委員會或院會之節目，晚間及週末、假日播出白天未直播播出之委員會，休會期間亦照常播出。

「國會頻道1台」轉播範圍為內政、外交及國防、經濟、財政等四個委員會；「國會頻道2台」轉播範圍為教育、交通、司法、社會福利及衛生環境等四個委員會，影音格式維持SD播出，華視將在官方網站上公布轉播節目表，方便全民隨時查閱。而配合國會頻道的開播，「華視新聞資訊台」及「華視教育文化台」也將同步升規，由原本的SD升格為HD，給觀眾更高規格的視覺服務。

因應國會頻道的播出，家中有數位機上盒的觀眾，必須在2月3日起重新掃描家中的數位機上盒，即可正常收視，不需要做其他的頻道調整，華視也在變更日起一週內提供免付費服務專線（0800-329-168）、華視工程客服專線02-2775-6895，提供觀眾相關問題諮詢解答服務。電話客服從上午八點半至晚上十點半時段服務觀眾，休息時間將以語音留言服務，隔天由客服人員專人回覆處理；華視官網上亦設有網頁，提供相關資訊供民眾查詢。

(中時)