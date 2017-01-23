黨工年終將如期入帳 國民黨感謝

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中國國民黨行管會主委邱大展今天表示，黨產會今天決議解凍，這跟國民黨主張是法定義務一樣，且讓國民黨直接從永豐銀行帳戶提領，不用經過兌現支票程序，對此表示感謝。

行政院不當黨產處理委員會主委顧立雄表示，委員會今天決議解凍國民黨黨產新台幣1.5億元，用於支付國民黨黨工1月薪資、年終獎金與考績獎金等。

邱大展下午召開記者會說，國民黨對黨產會的決議表示歡迎，這和國民黨主張的一樣，員工薪水是法定義務，農曆年前員工薪水、年終獎金和考績獎金可以如期入帳，先前向黨產會申請時特別提醒，若用台灣銀行支票會來不及，要到25日才能領到現金，轉帳可能來不及。

邱大展表示，黨產會也配合，直接讓國民黨從永豐銀行帳戶提領，就不用經過兌現支票程序，對此他表示感謝。

對於國民黨聲請停止執行不當黨產處理委員會第二次凍結永豐銀行帳戶及台灣銀行8張支票的行政處分；台北高等行政法院今天裁准停止執行。

邱大展說，法院認為凍結會影響政黨正常運作，某種程度是違法的，感謝高等行政法院站在公平原則上做出裁定。

邱大展也強調，不會因為裁定而停止黨產歸零工作，國民黨黨產歸零會繼續進行，「黨產會願意繼續協商，我們也願意」。1060123

(中央社)