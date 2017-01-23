過年好安心　竹市就醫不打烊

新竹市推出新竹過好年–好安心服務，不僅春節期間醫院不打烊，並提供各醫療院所的急、門診資訊。（新竹市政府提供）

農曆過年期間，新竹市各大醫院不打烊，包括急、部分門診，以及兒童急診，讓民眾過年期間，也享便民服務。（新竹市政府提供）

繼新竹過好年–好便利系列，23日市府再推「好安心」便民措施，整合警察局、消防局、衛生局、社會處等局處，不僅提領巨額鈔票時，加強派員巡邏，有需要溫飽的民眾，可至4大超商索取呷熊飽餐券，轄內醫院急門診，更是過年不打烊，市長林智堅盼藉此，讓大家安心過好年。

醫療部分，衛生局長何秉聖說，台大新竹分院、新竹馬偕、國泰、國軍、南門等轄內5大醫院，均提供春節不打烊服務，除24小時急診外，類流感門診及兒童夜間急診，以及部分門診科別，持續提供診療，民眾若想進一步了解，可至衛生局或各醫院網站查詢。

社會處長陳雪慧說，需要溫飽、不論是否設籍新竹市的民眾，前來社會處申請，經評估後即可至4大超商，索取呷熊飽1本共1600元的餐券，到特約商家兌換餐食，並針對弱勢家庭，提前發放社福津貼，年節期間急難變故訪視、街友低溫送暖、身心障礙送餐服務都照常進行。

消防局長李世恭指出，提供24小時全年無休119為民服務外，加強春節人力留守，以及各大百貨公司、KTV等場所安全設備檢查，落實廟宇訪視，宣導勿存放大量金紙與香燭等易燃物品，呼籲使用電子音效代替施放爆竹，提醒注意用火、電，並實施年貨大街搶救部署演練，加強商家、居民消防常識。

另1月19日至2月2日，警察局長陳耀南說，民眾若要外出遊玩，有需要可撥110申請，轄區派出所受理後，將至申請人住宅周邊隱密處設置臨時巡邏箱，每2至4小時巡簽1次，同時警方也提供「護鈔服務」，加強保護市民存、提款安全。

(中時)