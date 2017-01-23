桃機金雞報喜 業者絹印開運紅包DIY
再過幾天就是農曆春節了，許多出入境的旅客都發現最近的桃園國際機場第一、二航廈的布置更有年味了。為了迎接農曆春節到來，新東陽首先在23日舉辦絹印紅包DIY活動，讓旅客出國前，先感受滿滿的中國傳統年味。
由新東陽經營的第一期航廈B1美食廣場、1F出入境門店及3F出境大廳綜合商場，規畫了許多雞年春節氛圍佈置，有各式別具童趣的手繪雞、充滿節慶氛圍的大紅燈籠高高掛、金元寶等，還有可愛的大型佈置物可供旅客拍照留影，非常受到大小朋友喜愛。
新東陽為了讓國內外旅客能體驗中華文化與傳統藝術，今日下午舉辦「金雞報喜、開運紅包DIY」特別活動，現場邀請兩位專業老師，教導旅客如何利用絹印創造出各有特色的紅包袋，讓您今年送紅包時特別有個人風格。現場並免費發送限量1000份發財卡片討個新春好預兆。
(中時)
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